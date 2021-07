Le Coq Maurice est de retour sur l'ile d'Oléron !

Presque une renaissance pour le coq Maurice ! Emporté par une maladie en juin 2020, l'histoire de ce coq et de son chant matinal, irritant pour certain, sert de fil conducteur à un opéra. La troupe "les Apaches" s'est emparée du combat symbolique de ce coq, et retrace "ces aventures juridiques" en un peu plus d'une heure dix ce mercredi soir au parc du château de Bonnemie à St-Pierre-d'Oléron. Un opéra de campagne, en plein air, avec sept musiciens et trois chanteurs. Un hymne à la ruralité, avec quelques costumes, et peu de décors.

Une représentation, au chant du coq, à 6 heures du matin

Un spectacle très itinérant, qui ce mardi matin s'était invité au coeur même des marais en Vendée sur le site du Daviaud à la Barre-de-Monts. Une représentation au chant du coq, à 6 heures du matin. La troupe travaille depuis l'été 2019 sur cet opéra, fière de porter aujourd'hui sur scène ce combat symbolique d'un coq et de sa propriétaire Corinne Fesseau. Pour Julien Masmondet, un des chanteurs qui a ses racines sur l'Ile-d'Oléron :

"Cela paraît être un sujet anodin, qui fait sourire, parceque, quand on parle de cette histoire, on a du mal à croire que cela a été aussi loin. Mais _derrière ce sujet apparemment léger se cachait de vraies questions profondes_. Donc pour un opéra, cela nous intéressait vraiment que ce soit un opéra comique, dont la légèreté puisse s'accorder avec de la profondeur. C'est un hymne à la nature, ou tous les bruits, les sons, et même les odeurs ont leur place dans nos campagnes, et constituent notre patrimoine."

L'opéra est ce mercredi 14 juillet au parc du château de Bonnemie, à St Pierre d'Oléron à 20h30, et le jeudi 15 juillet à la citadelle du Château d'Oléron. Un opéra d'une heure dix environ sans entracte, devant près de 250 spectateurs."