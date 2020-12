Le coronavirus, champion des recherches sur Google en 2020

Google a dévoilé hier nos recherches les plus populaires sur l'année 2020. Sans trop de surprise, le coronavirus arrive en tête des tendances. Côté célébrités, c'est le chef pâtissier Cyril Lignac qui prend la première place.

Sans surprise, "coronavirus" est le mot le plus recherché en 2020 sur Google

Coronavirus. Sans être inconnu, ce mot était loin d'être le plus populaire sur internet il y a un an. Il prend désormais la tête du classement des tendances de l'année 2020 sur le moteur de recherche Google, juste devant "Attestation Covid". La firme a hier publié le palmarès de cette année, en forme de bilan des recherches dans le monde et en France.

Comme l'explique Google, il n'est pas question du nombre de recherches effectuées, mais de la différence de l'intérêt d'une année sur l'autre, en l'occurrence entre 2019 et 2020 : "L'année 2020 en recherches n'intègre pas les requêtes ayant connu le plus gros volume de recherches, mais plutôt les tops de tendances des recherches, qui prennent en compte une augmentation de l'intérêt de 2019 à 2020 autour d'un sujet spécifique."

Joe Biden pour l'actualité, Wejdene chez les chanteuses

Si l'on sort des interrogations autour de la Covid-19, les tendances sur l'actualité distinguent cette année le président élu des Etats-Unis Joe Biden, premier devant un autre homme politique, Benjamin Griveaux. Dans la catégorie "Chanteurs / Chanteuses / Musiciens", c'est Wejdene qui s'installe sur le trône devant Sadek et Camélia Jordana.

Parmi les autres tendances, on citera également le chef Cyril Lignac, première recherche chez les célébrités, ou encore Roland-Garros pour ce qui relève des événements sportifs sur les douze derniers mois.