Le Coronavirus se trouvait déjà dans un album d'Astérix

Le coronavirus est sur toutes les bouches depuis deux mois. En 2017, l'album "Astérix et la Transitalique" mettait en scène un Romain portant le nom du virus qui affole la planète.

Capture écran Twitter / BD Astérix et le Transitalique

Alors que la planète tente en ce moment d'éviter une pandémie de coronavirus, un héros de bande-dessinée a lui déjà eu affaire à ce virus qui inquiète tant. Enfin presque...

Le nom d'un mystérieux champion

En 2017, dans l'album "Astérix et la Transitalique", Jean-Yves Ferri et Didier Conrad, le célèbre petit gaulois doit affronter un mystérieux pilote de char romain baptisé "Coronavirus". Un champion redoutable pour Astérix et son compagnon armoricain Obélix. Ces derniers jours, certains internautes ont d'ailleurs relevé ce détail amusant. Les auteurs de la bande-dessinée n'ont pas été visionnaires. En réalité, le coronavirus a déjà été évoqué lors des épidémies de Srars en 2003.