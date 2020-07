Le CosmoJazz Festival de Chamonix est lui aussi annulé

Et c'est une annulation de plus. Ce mercredi, les organisateurs du CosmoJazz Festival ont jeté l'éponge. En raison de la pandémie de coronavirus, la 11ème édition est annulée. Elle devait se ternir du 16 au 22 août prochain à Chamonix (Haute-Savoie).

Les organisateurs du CosmoJazz Festival ont annoncé leur décision ce mercredi sur leur site internet. "Elle a été difficile à prendre mais nous nous devions de le faire rapidement. Aussi, c’est avec le cœur lourd que nous devons annuler cette édition 2020." Comme de nombreux autres événements, le CosmoJazz Festival fait les frais de la crise sanitaire.

"Depuis le début de la crise liée à la Covid-19, nous nous sommes battus pour trouver des solutions et produire une édition 2020 dans les meilleures conditions, expliquent les organisateurs. Ils avaient déplacé les dates du festival (fin juillet à fin août). "Hélas, les chiffres ne vont plus dans le bon sens. De nombreux foyers s’étant déclarés partout sur le territoire, nous devons agir avec bon sens et sagesse."

Prendre aucun risque

Le CosmoJazz Festival crée par André Manoukian propose des concerts en altitude et dans Chamonix. "C'est un événement populaire qui attire parfois plus de 5000 personnes sur certains concerts, poursuivent les organisateurs. "Les risques de contamination étant toujours présents, il est de notre responsabilité de ne faire prendre aucun risque à notre public, nos artistes, nos bénévoles et notre équipe de production. Il est aussi impératif de ne pas favoriser le développement d’une deuxième vague de coronavirus et les conséquences que cela engendreraient".