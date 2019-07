Le Cotentin, c'est aussi le tourisme vert

Et si on s'éloignait un peu des plages et du sable chaud pour rentrer dans les terres ? Au cœur du Cotentin aussi, les gens profitent de leur été. Des promeneurs et des cyclistes qui cherchent une bulle d'air en pleine nature.

Manche, France

Bien sûr, pas de bord de mer à Bricquebec, mais entre le château et les collines verdoyantes, les visiteurs ne manquent pas d'activités. Comme sur la voie verte, une ancienne voie ferrée réaménagée pour les promeneurs qui relie Saint-Sauveur-le-Vicomte à Rocheville. En tout, la Manche compte 285 kilomètres de voies vertes.

Anne-Sophie et sa famille l'ont empruntée pour venir pique-niquer dans la commune. Ils passent une semaine à vélo pour mieux découvrir la Normandie. Pour elle, le vélo permet à la fois "d'apprécier le paysage, de se profiter d'être ensemble", et surtout "de rompre avec le quotidien".

Se mettre au vert

C'est bien ce que recherchent de plus en plus les vacanciers. Elodie Dufour est saisonnière à l'office du tourisme. De nombreux visiteurs passent lui demander des informations sur les routes cyclables et les voies de randonnée. De plus en plus de gens me demande un coin "tranquille, en pleine nature, loin des voitures", remarque-t-elle. Et le centre-Manche a beaucoup de choses à offrir selon elle : "on a beaucoup de verdure autour, par exemple le bois des Roches, la forêt de Saint-Sauveur... c'est agréable."