Le Cotentin valide sa politique de développement touristique sur le thème d'une destination unique

Cotentin, France

"Faire du Cotentin une grande destination touristique européenne", c'est l'objectif qui se donne la Communauté d'Agglomération du Cotentin. Il s'agit d'une nouvelle stratégie de développement touristique pour les prochaines années qui a été adoptée à l'unanimité lors du conseil de jeudi soir.

Pour Geneviève Gosselin-Fleury, vice présidente de l'Agglo du Cotentin en charge du tourisme, cette stratégie positionne la promotion du Cotentin en mettant en avant les atouts du territoire. "_C'est un secteur fortement concurrentiel et l'Agglo du Cotentin va développer sa promotion autour du patrimoine naturel exceptionnel_, c'est à dire le littoral, le bocage, les paysages très variés et extraordinaires, etc. C'est un territoire unique pour le tourisme", explique l'élue.

Il faut révéler notre territoire et aller chercher les touristes dans toute l'Europe

On a déjà une fréquentation étrangère, principalement de Belgique, Allemagne ou encore de la Grande-Bretagne, précise Geneviève Gosselin-Fleury. Mais il faut aller plus loin. Il y a une demande en matière de consommation touristique qui évolue vers plus d'authenticité, plus d'activités proche de la nature. Et le Cotentin répond à toutes ces exigences.

Le port de Barfleur l'un des atouts authentiques pour le développement touristique du Cotentin © Radio France - Julien Pasqualini

La vice-présidente de l'Agglo du Cotentin rappelle que la stratégie de développement touristique vient d'être validée autour de 5 axes et c'est l'office de tourisme du Cotentin qui va maintenant la décliner. Le plan d'actions sera présenté fin mars pour être mis en oeuvre dès cette année.

Cette stratégie a également pour objectif de faire venir les touristes tout au long de l'année dans le Cotentin que ce soit la clientèle individuelle mais aussi au tourisme de groupes et au tourisme d'affaires.

Nous voulons rendre le territoire plus dynamique et plus jeune pour attirer une nouvelle clientèle touristique

Cela passera pas des événements festifs comme ceux qui existent autour du nautisme. "On travaille sur des départs ou des arrivées de grandes courses" annonce Geneviève Gosselin-Fleury. Mais il faut aussi des événements sportifs et culturels qui auront une renommée au-delà du Cotentin et de la Manche. Des rendez-vous qui devront également s'accompagner d'un programme d'animations déclinées tout au long de l'année.