Le Mont-Saint-Michel, France

C'est en entendant un homme discuter, en septembre 2016, dans la navette du retour du Mont-Saint-Michel que l'auteur breton Hervé Billy a eu l'idée d'écrire des brèves, des anecdotes sur le Mont. Ce professeur en système d'information et commerce à Laval s'est rendu sur la Merveille tous les 15 jours pendant près de 8 mois : "c'est très beau, c'est un lieu unique, incontournable sauf qu'on avait un petit problème puisque le Mont est en Normandie et que notre démarche est bretonne puis on s'est dit : le Couesnon dans sa folie a mis le Mont en Normandie mais lorsqu'il va reprendre raison le Mont redeviendra breton, ce dicton nous a servi de prétexte pour recueillir la parole des gens".

Le livre fonctionne comme des brèves de comptoir remplit d'humour et d'amour pour les lieux. Et c'est donc en traînant une fois de plus les oreilles qu'Hervé Billy a amassé des pépites sur le Mont, dans le village et l'Abbaye... Des anecdotes Hervé Billy n'en manquent pas, de belles images non plus. Et voilà comment sans parler du Couesnon ni de sa folie, un Breton peut venir tout simplement en Normandie.

"Brèves du Mont-Saint-Michel" aux éditions du Coin de la Rue