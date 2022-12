Le coup d'envoi à Colmar de la première cuvée givrée, la version hivernale de la foire aux vins

Animations, dégustations de vins d'Alsace et gastronomie : c'est le programme des organisateurs de la première "cuvée givrée" qui aura lieu du 27 au 30 décembre, au Parc Expo de Colmar . C'est la version hivernale de foire aux vins.

4 concerts avec une programmation éclectique

Les concerts ont lieu dès 19 heures dans le Hall 1, avec une jauge à 2.500 personnes. C'est Youssoupha et Sosso Maness qui ouvrent dès mardi. Ensuite vous pourrez assister à une soirée années 80 le mercredi avec 9 artistes, dont Patrick Hernandez ou encore Plastic Bertrand. Les réservations sont plutôt en bonne voie, expliquent les organisateurs.

Tryo poursuivra le jeudi soir. Puis la dernière soirée sera clôturée par deux DJ : Feder et Synapson.

Gastronomie et vins d'Alsace

Dès 16 heures jusqu'à minuit 30, on pourra faire la fête et se restaurer dans le Hall 2 et 6 avec 35 exposants. Il y aura des vignerons pour des dégustations de vins d'Alsace, des restaurants, des food-truck et des brasseurs pour faire la fête. Il y aura même un corner tattoo.

"Il s'agit de faire un intermède festif entre Noël et le nouvel an. On veut attirer chez nous aussi les touristes qui viennent au marché de Noël de Colmar", explique Christophe Crupi, le directeur de Colmar-Expo.

Le prix de l'entrée est de 7 euros, sans les concerts. C'est un euro pour les enfants de moins de 12 ans. 35 euros par concert.