Le coup d'envoi de Dijon Plage 2017 est donné

La 14e édition de Dijon Plage a été officiellement lancée ce samedi. Les baigneurs étaient au rendez-vous pour profiter du soleil et des activités nautiques.

Dijon Plage, c'est parti ! Le coup d'envoi a été lancé ce samedi au Lac Kir, qui se transformera en petit coin de bord de mer jusqu'au 3 septembre prochain. Pour la 14e édition de cet événement, sable fin, bungalow, palmiers, tous les ingrédients d'une bonne journée à la mer sont réunis pour que les Dijonnais puissent en profiter au maximum.

Plusieurs nouveautés cette année

Cette année, la nouveauté se déroule pendant le feu d'artifice, les Dijonnais pourront écouter la musique avec leur smartphone. De plus, cette année, la municipalité a procédé à trois opérations techniques pour garantir le confort des baigneurs : un désenvasage de la partie plage, la mise en place d'un barrage souple en périphérie de la zone et baignade pour limiter le dépôt d’éléments en suspension dans l’eau et un faucardage des algues.

Sinon, on retrouver les mêmes activités que les années précédentes, le dragon boat, le festival D'jazz à la plage en août mais aussi toutes les activités nautiques et animations autour du lac (beach-volley, aviron, canoë-kayak, water-polo, tennis).

Le gang des mamies

Et dés 11h30 et le début de l'inauguration, il y avait des baigneurs, ceux d'un jour mais surtout les inconditionnels, qui ne rateraient une édition de Dijon Plage pour rien au monde. Parmi eux, un joyeux duo de deux sœurs retraitées, qui sont un peu le gang de la plage, ou comme Marie, la plus jeune, aime à l’appeler : "Le gang des mamies". "On est une petite dizaine, on s'est tous connus au lac", explique cette jeune retraitée de 71 ans. "On amène notre pique-nique et on s'amuse dans l'eau", poursuit Ghislaine, sa sœur. "On vient tous les ans et on reste même à Dijon l'été spécialement pour profiter de la plage", ajoute-t-elle.

Accessible pour les personnes handicapées

Par ailleurs, Dijon Plage a été labellisé "Tourisme et handicap". La plage assure donc l'accessibilité pour les personnes handicapées et une ligne spécifique réservée aux personnes mal voyantes.