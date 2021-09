Le "coup de foudre" de Sébastien, candidat ardéchois de "l'amour est dans le pré

M6 diffuse ce soir le troisième épisode de son programme avec l'arrivée d'un éleveur du sud Ardèche, divorcé, et qui recherche l'âme sœur.

Sébastien, éleveur et lavandiculteur à Gras dans le Sud Ardèche

Un éleveur de vaches Aubrac et lavandiculteur, installé à Gras dans le sud Ardèche entre ce lundi soir dans l'aventure de "l'amour est dans le pré". Sébastien, 46 ans, participe a la célèbre émission de M6 grâce a une amie qui l'a inscrit a son insu ! Divorcé, il a un fils de 10 ans "qui était sceptique au départ" dit l'agriculteur "mais qui au fil des tournages a fini par être à fond les manettes" . Ce soir, première étape : la découverte des lettres et le speed-dating avec les prétendantes. Sébastien n'en dit pas plus mais reconnaît avoir eu un véritable "coup de foudre qui lui a retourné le cerveau". Impossible de savoir si cette rencontre s'est concrétisée, le secret sera gardé jusqu'au dernier épisode courant décembre.