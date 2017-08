Le coup de gueule de l'organisateur du meeting aérien de Belvès

Près de 500 spectateurs n'ont pas pu se rendre au meeting aérien de Belvès, malgré leurs entrées payées, à cause d'une interdiction de circuler autour de l'aérodrome décidée par la police de l'air. Alain Valleron le président de aéro-club de Belvès est très remonté.

Le nombre de spectateurs présents cette année au meeting aérien de Belvès est passé de 3.000 à 2.500 en un an d'après les organisateurs de l’événement. La pluie et les quelques orages du début de journée n’arrangeaient déjà pas les choses. Mais le président de l'aéro-club de Belvès explique la baisse de l'affluence par une autre raison.

D'après Alain Valleron, la police de l'air y est aussi pour quelque-chose en interdisant la circulation des voitures à partir de 14h30 autour du meeting et donc autour de la commune. Certaines routes ont été fermées par les autorités. "La police de l'air ne voulait pas voir des avions évoluer au-dessus de véhicules ou de personnes dans leurs voitures. On ne le comprend pas très bien parce que jusque-là nous avions pris énormément de précaution, il n'y a jamais eu le moindre accident. Que l'on prenne davantage de précaution je veux bien mais interdire quasiment la circulation et empêcher les gens de venir à partir de 14h30 [heure de début du show aérien, ndlr] c'est pousser le bouchon un peu loin. Je pense que cela est dû à une volonté délibérée, peut-être, d'handicaper les meetings. En tout cas le nôtre. Je le regrette profondément. Je suis très agacé et je ne suis pas le seul" déclare le président de l'aéro-club de Belvès.

Un avion de l'ex-URSS en présentation

Au rayon des réjouissances, car il y en a quand même eu malgré la météo et ce couac d'organisation, un avion a retenu l'attention de certains spectateurs. Un YAC 55 appartenant à l'ex-URSS, symbole d'une histoire commune entre la France et la Russie. Le YAC 55, avion aux ailes jaunes et noir, a permis à l'équipe de voltige de l'URSS de devenir championne du monde. Sur l'aérodrome, il fait face à l’Extra 330, un avion français. En matière de voltige la rivalité entre la Russie et la France date depuis un bon moment d'après le pilote de voltige et capitaine Alexis Busque. "On ne sait toujours pas quel pilote a fait la première boucle, le premier looping. En France on dit que c'est Adolph Pégoud [aviateur de la première guerre mondiale, ndlr] dans les années 1913 ou 1914 sauf qu'au même moment un pilote russe a lui aussi fait une boucle" explique le capitaine.

Histoire de cultiver leur rivalité, les pilotes français et Russes se retrouveront aux championnats du monde de voltige dans deux semaines en Afrique du Sud.