Le coup de pouce de Dijon pour les licences sportives des enfants de familles modestes

Dans le cadre de sa politique sportive et pour faciliter l’accès au plus grand nombre aux activités physiques, la ville de Dijon reconduit le dispositif d’aide au paiement de cotisations sportives. Mis en place en janvier 2010 à destination des familles dijonnaises aux revenus les plus modestes, il a été élargi en juillet 2020 pour permettre à tous les mineurs et non plus uniquement aux enfants scolarisés en élémentaire de s’inscrire dans un club sportif dijonnais.

Cet accompagnement répond à un réel besoin des familles, les difficultés financières étant souvent un frein à l’adhésion dans un club sportif, à fortiori dans ce contexte de crise sociale liée à la Covid-19. Depuis 2010, le nombre d’enfants en bénéficiant n’a cessé de croître passant de 81 en 2011 à 766 pour la saison 2020/2021.

Le dispositif marque la volonté de la ville de Dijon de faire de l’activité sportive un vecteur très important de réussite éducative.

Comment bénéficier de cette aide à l’acquisition de licences sportives ?

Les demandes sont à effectuer jusqu’’au 30 novembre 2021 (date limite) uniquement par voie dématérialisée sur Dijon.fr. Les familles connaîtront alors le pourcentage de réduction immédiate (de 25 à 100 % en fonction des revenus) dont elles bénéficieront sur le coût total de l’inscription et recevront un code sport à utiliser lors du règlement auprès du club.

Qui peut en bénéficier ?

Cette aide réservée aux Dijonnais qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) mineur(s) dans un club sportif dijonnais et dont le revenu du foyer est inférieur à 25 200 € par an, limitée à une cotisation sportive par enfant.

100% pour les familles ayant des revenus inférieurs à 1200 € par mois

50% pour les familles ayant des revenus compris entre 1200 € et 1500 € par mois

25% pour les familles ayant des revenus compris entre 1500 € et 2100 € par mois

Elle est cumulable avec d’autres dispositifs (bons CAF, Pass’sport…) mais le cumul des aides ne doit pas dépasser le montant de la cotisation sportive.

Quels sont les clubs concernés ?

Les clubs sportifs dijonnais affiliés à une fédération sportive sont exclusivement concernés. Sont exclus du dispositif les clubs privés de remise en forme, de danse et autres activités physiques du secteur marchand. Sont exclus également les abonnements ou les cours particuliers ou collectifs dans les équipements sportifs municipaux (piscines, patinoire, skate-park, tennis) ou non municipaux (piscine olympique, salle d'escalade CIME Altitude 245) ainsi que les activités sportives municipales (Dijon sport découverte, Dijon sport loisir…) et les instances sportives fédérales (fédérations, ligues, comités).

Pour plus d’informations

Vous pouvez contacter l'Office municipal du sport de Dijon (OMSD) – Palais des sports « Jean-Michel Geoffroy » au 03 80 48 84 58

En cas de difficultés, vous pouvez vous rendre à :

Accueil – 11 rue de l’Hôpital

Accueils des mairies de quartiers Fontaine d’Ouche, Mansart, Toison d’Or