Le coup de spleen d'un libraire alsacien : lecteurs, revenez nous voir

Illkirch-Graffenstaden, France

A Illkirch-Graffenstaden, dans la banlieue de Strasbourg, le libraire de "L'Ill aux trésors", Pedro Mota, a posté il y a quelques jours sur sa page Facebook une tribune qui dénonce l'évolution de son métier. Après 17 ans d'exercice, ce commerçant passionné traverse une zone de turbulences.

Alors que les libraires indépendants adorent partager leurs coups de cœur, les lecteurs se détournent de leurs rayonnages et commandent leurs romans sur le web : "Parmi ceux qui claironnent à qui veut les entendre leur attachement aux commerces de proximité et aux producteurs locaux, combien continuent à faire leurs emplettes depuis leur canapé en achetant sur des sites en ligne. Au motif que les délais seraient plus courts, que c'est un gain de confort et de temps..." écrit Pedro Mota sur sa page. Il a déjà reçu une centaine de messages d'encouragement.

Venez échanger avec un libraire!

Pedro Mota lance "une bouteille à la mer à tous ceux qui pourraient s'éloigner progressivement des rivages de la librairie "Ill aux trésors". "

"Venez partager, venez échanger avec un libraire quel qu'il soit ! Vous avez des libraires à Haguenau, à Sélestat, à Obernai, à Strasbourg. Profitez de cette richesse, de cette diversité ! Nous ne sommes pas formatés, nous n'allons pas mettre sur les étalages les meilleures ventes, les "best of", les titres qui sur-vendent. Non, nous allons mettre en avant ce que nous aimons."

Pedro Mota l'assure, la librairie indépendante offre de la diversité et des découvertes Copier

Les librairies indépendantes alsaciennes s'efforcent de fidéliser leurs clients malgré le poids des grands sites de vente en ligne. Elles ont créé en 2012 l'association A.lir, qui rassemble actuellement 31 commerces de la région.