Le Cours Florent s'installe cet été à Limoges pour des jeunes désireux de monter sur les planches

Si tu ne peux pas aller au Cours Florent à Paris, le Cours Florent vient jusqu'à toi... et même jusqu'à Limoges. C'est ainsi que l'on peut résumer la démarche de la prestigieuse école parisienne qui forme des actrices et des acteurs. Car cet été deux stages d'une semaine sont proposés pour les jeunes de plus de 17 ans à Limoges, l'un fin juillet et l'autre fin août.

Depuis quelques années, des professeurs du Cours Florent se déplacent dans les grandes villes pour donner le goût du théâtre ou du cinéma aux jeunes et leur éviter ainsi de se déplacer jusqu'à Paris.

Des stages qui permettent parfois de repérer de nouveaux talents

"C'est plus simple de faire venir des professeurs ici que de demander aux jeunes d'aller à Paris, ils seront dans leur élément , ils pourront répéter plus facilement et ces stages c'est vraiment pour aider les jeunes à essayer d'être actrice ou acteur et de réaliser pour certains un rêve d'enfant" explique le directeur du Cours Florent Frédéric Montfort qui envisage aussi la possibilité de déceler de nouveaux talents. "On est là pour les inciter à aller plus loin quand on sent parfois qu'ils ont du talent". Il n'y a pas de sélection pour suivre ces stages qui sont des stages de découverte.

Ces deux stages vont se dérouler au conservatoire de Limoges. Le conservatoire qui a une classe de 30 élèves dans sa section théâtre espère nouer des liens avec le cours Florent bien au delà de l'été.