Casque obligatoire à vélo pour les enfants : à Châtellerault, un labo les teste depuis 20 ans !

Depuis ce mercredi, à vélo, le casque devient obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, conducteurs ou passagers. A Châtellerault, le Critt Sport Loisirs les teste depuis 20 ans.

Attention prudence ! Par cette nouvelle obligation, le législateur entend protéger les plus vulnérables. Ainsi, en application de la mesure n°16 du Comité interministériel de la sécurité routière du 2 octobre 2015 visant à réduire la gravité des blessures au visage et les risques de traumatismes crâniens des enfants pratiquant le vélo, le port du casque à vélo devient obligatoire pour les enfants (conducteurs ou passagers) de moins de 12 ans.

répliques de têtes qui servent pour des tests d'impacts © Radio France - vincent Hulin

A Chatellerault, le Critt Sport Loisirs, maltraite des casques à longueur de journées, en vue de leur homologation sur le marché. Grace à un ban d'essai: le casque est sanglé à une fausse tête d'essai (dont les poids varient) ensuite le tout est lâché de plusieurs mètres de haut pour venir percuter une autre masse. Le tout sous l'oeil de caméras et dans un environnement bardé de capteurs. Il s'agit ensuite de vérifier les propriétés du casque après impacts pour voir s'il a bien rempli sa fonction. Depuis 2003 le Critt a homologué 443 modèles de casque de vélo.

la mousse absorbe mais peut aussi se déchirer et devenir inutilisable après © Radio France - vincent Hulin

Sur une période de 5 ans (2011-2015), 1 178 enfants de moins de 12 ans ont été impliqués dans un accident de vélo, parmi lesquels 26 enfants ont été tués, 442 enfants ont été blessés hospitalisés, 665 enfants blessés légers et seulement 45 enfants ont été indemnes.

Les chocs à la tête chez les jeunes enfants peuvent causer des traumatismes plus graves que chez les adultes. Le casque diminue le risque de blessure sérieuse à la tête de 70%, le risque de blessure mineure de 31% et le risque de blessure au visage de 28%. Les études confirment et quantifient le risque de lésions neurologiques dans la tête d’enfant de 6 ans casquée et non casquée. Le port du casque diminue drastiquement le risque de perte de connaissance : à plus de 10 km/h, il passe de 98% dans le cas d’une tête non casquée à 0,1% pour une tête casquée. La responsabilité de l’adulte est engagée, si un adulte transporte à vélo un enfant passager non casqué ou accompagne un groupe d'enfants non protégés, il risque une amende de 90 euros.