Le créateur de vidéos Aurélien Préveaux se lance un défi fou à Dijon

De midi à 16 heures, ce dimanche 13 mars, les créateurs de vidéos Aurélien Préveaux, Freddy Gladieux et Anis Rahli, seront dans une voiture qui partira de Dijon, et suivra l'itinéraire suivant: prendre deux fois à gauche, puis deux fois à droite... pendant quatre heures. Aurélien Préveaux, qui diffusera la vidéo, l'avoue lui-même: c'est un concept complètement absurde, mais il permet de rencontrer ses abonnés, tout en faisant une vidéo drôle.

Une façon amusante de rencontrer les abonnés

C'est la deuxième fois qu'Aurélien Préveaux tourne ce type de vidéos. La première fois c'était à Paris, il y a deux ans: "je cherchais un moyen d'organiser une rencontre avec mes abonnés de façon originale", explique-t-il. Le concept, il le tient d'amis, qui jouaient à ce jeu dans les années 1990: on conduit une voiture pendant quatre heures en prenant toujours deux fois la première à gauche, deux fois la première à droite en boucle. D'où le nom de la vidéo: "gauche gauche droite droite".

Ce dimanche, la voiture démarrera à midi, et s'arrêtera à 16 heures. Entre temps, les abonnés pourront suivre le périple sur le compte Instagram d'Aurélien Préveaux. C'est aussi là que sera annoncé la destination finale, même si le jeune homme n'est pas sûr du nombre de personnes qui seront au rendez-vous: "Il y a des personnes sur Instagram qui me disent qu'il est possible qu'on finisse au milieu de nul part", s'amuse-t-il. Pour les courageux qui seront au rendez-vous, il offrira des petits cadeaux, en références à ses anciennes vidéos.

"Ça fait longtemps que je voulais venir à Dijon"

Pour cette deuxième édition, le créateur de vidéo voulait sortir de la capitale. Il a donc demandé à ses abonnés de choisir une ville, et c'est Dijon qui s'est démarquée. "J'ai un running gag depuis longtemps avec Dijon, et les gens ont suivi!" s'amuse Aurélien Préveaux. Pour autant, cela ne veut pas dire que toutes les personnes qui ont voté pour Dijon, sont du département, mais ça ne fait pas peur au youtubeur: "il y a un vrai suspens rigolo sur le nombre de personnes qui vont essayer de me trouver dimanche".

Je crois que j'ai une connexion cosmique avec la ville depuis toujours, et puis j'aime bien la sonorité du nom de la ville

En plus de ses habituels camarades Freddy Gladieux et Anil Rahli, deux créateurs de vidéos sur Youtube et Instagram qui étaient déjà dans la première vidéo, Aurélien Préveaux a aussi invité une personne spéciale en rapport avec la ville et la région. Pour savoir l'identité de cet invité spécial, il faudra regarder la vidéo qui paraitra sur la chaine Youtube d'Aurélien Préveaux.