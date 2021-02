Le Creps de Poitiers : la fabrique à champions

Le Creps de Poitiers poursuit sa mutation et ses investissements sur la voie olympique en invitant trois championnes pour inaugurer des équipements en leur nom.

Trois inaugurations avec trois championnes.

Des championnes du Monde, olympiques et paralympiques sont venus inaugurer des équipements sportifs au Creps de Poitiers. Le site poitevin compte désormais une halle des sports "Marie-Amélie Le Fur" un dojo "Marie Claire Restoux" et une piscine Alicia Mandin. Le Creps de Poitiers, labellisé Centre de Préparation aux Jeux Paris 2024, poursuit donc sa mue et sa montée en puissance.

Aujourd'hui le Creps de Poitiers en quelques chiffres c'est 73 agents dont 24 appartenant à la Région, 250 intervenants extérieurs, 150 sportifs accompagnés et encadrés au plus fort des journées: " le Creps de Poitiers peut en temps normal accueillir 2 à 3000 personnes sur le site" nous précise Patrice Béhague, son directeur.