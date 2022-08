Le Croisic : a-t-on le droit de pêcher sur le ponton ?

Et si, pour les vacances, vous emmeniez votre canne à pêche ? La pêche à la ligne et à pied font partie des activités privilégiées par les vacanciers sur la côte atlantique, à condition de respecter certaines règles.

"Accostage et pêche interdits sur le ponton"

Sur le ponton du Croisic, beaucoup de vacanciers et d'habitués pêchent à la ligne ou au carrelet ce dimanche [un petit filet de pêche de forme carrée NDLR] alors qu'un panneau l'interdit. Mais pas de quoi arrêter Julien, qui vient souvent ici avec son fils Johan et son neveu Eloi. "Ça mord plutôt bien et on connait bien le coin, explique-t-il. Comme nous sommes originaires de Guérande, on vient souvent ici. Je sais que c'est interdit, mais cela fait plaisir aux enfants, ils s'amusent, alors on passe quand même, et puis on ne pêche pas grand-chose..."

Malgré le panneau d'interdiction, la capitainerie évoque une tolérance si l'on respecte certaines règles © Radio France - Léonie Cornet

Deux mètres plus loin, toujours sur ce même ponton, Jean-Charles pêche avec son petit-fils Victor, le sceau rempli de petits poissons. "Traditionnellement, il y a toujours eu plein de pêcheurs ici, confie-t-il, qui vient sur ce ponton tous les ans. Tout à l'heure, on a croisé les gendarmes de la mer, et ils n'ont rien dit."

Pêche tolérée sous certaines conditions

Dans ces conditions, difficile de savoir si la pêche sur le ponton du Croisic est interdite ou autorisée. D'après les riverains, le panneau est là depuis longtemps, et le ponton est malgré tout très souvent occupé par des pêcheurs du dimanche. Laurent Nicolle, le directeur du port de Croisic, affirme que la pêche est tolérée sous certaines conditions. "Pour résumer, il ne faut pas gêner le passage et stationnement des navires, ni fixer d'équipement de pêche sur la structure, explique-t-il. Nous demandons aussi à ce que les pêcheurs respectent la propreté des lieux."

Les amateurs pêchent ici principalement de petits poissons d'eau de mer et de petits crustacés © Radio France - Léonie Cornet

De plus, il faut noter que certains poissons sont protégés et qu'il existe un certain nombre de règles concernant la pêche à pied et de loisir. On ne peut pas, par exemple, pêcher plus de deux bars par jour et par personne. Pour plus de détails sur les règles concernant la pêche de loisir en mer, toutes les informations sont disponibles sur le site de la Fédération nationale de la plaisance et des pêches en mer.