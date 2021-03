Loiret : son crottin de Chavignol mis à l'honneur dans l'émission Top Chef

"C'est une fierté" : Line Gressin, éleveuse à Saint-Firmin-sur-Loire, près de Gien, représente le crottin de Chavignol AOP ce mercredi soir dans l'émission culinaire de M6 "Top Chef : les grands duels". Deux candidats s'affrontent et doivent sublimer son fromage de chèvre fabriqué dans le Loiret.

Le fromage de chèvre produit par Line Gressin sera à l'honneur de l'émission Top Chef sur M6, dans "Les grands duels" ce mercredi soir. En effet, les candidats en lice devront préparer un plat à partir de son crottin de Chavignol AOP, produit à la chèvrerie des Pillards, à Saint-Firmin-sur-Loire, avec son mari Guillaume.

Un appel un jour de septembre 2020

"J'ai reçu un jour appel du syndicat du crottin de Chavignol qui gère les demandes de presse et de pub qui me dit "on a été sollicités pour faire Top Chef, est-ce que ça t'intéresse ?", j'ai dit oui !", explique la jeune femme, interrogée dans "La nouvelle éco" sur France Bleu Orléans. Le tournage de l'émission a eu lieu en novembre 2020.

Tournage de l'émission en novembre 2020 - M6

Elle ne peut pas en dire plus sur l'émission, mais explique : "je goûte et j'aide le critique gastronomique [François-Régis Gaudry] à départager, c'est stressant, parce que c'est de la télé, et c'est une première expérience pour moi, mais c'est une grande fierté parce qu'on représente le Chavignol !".

Pour savoir qui de Brice ou Diego, les deux candidats en lice, réussira le mieux à sublimer le fromage de la productrice loirétaine, rendez-vous à 23h30 sur M6 ce mercredi 17 mars.

Je suis très fier"

Line Gressin, qui élève 250 chèvres sur une soixantaine d'hectares à Saint-Firmin-sur-Loire, a-t-elle prévu un afflux de clients ou de curieux après la diffusion de l'émission télé ? "Non, à la base, je ne l'ai pas du tout fait pour ça. J'étais très fier de représenter le Chavignol, les collègues et de parler de notre métier et donner envie à des gens de s'installer comme nous."

Line et son mari Guillaume, de la chèvrerie des Pillards, à St-Firmin-sur-Loire - Line Gressin

Toute cette semaine, dans "Top Chef : les grands duels", les candidats s'affrontent autour de fromages de chèvres AOP. Il y a aussi le Rocamadour, le Chabichou du Poitou, le Picodon, le Banon.