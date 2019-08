Le cyclo-tourisme bat son plein dans la vallée de la Bruche

Si Strasbourg tient depuis longtemps son statut de capitale française du vélo, plus à l'Ouest la vallée de la Bruche s'est dotée il y a seulement quelques mois d'une piste cyclable. Restaurateurs, hôteliers et professionnels du secteurs en profitent.

Schirmeck, France

Vous pouvez désormais traverser la vallée de la Bruche entre Strasbourg et les Vosges sur une piste réservée aux vélos. Depuis deux ans, une piste cyclable de 50 kilomètres est réalisée. Les professionnels du secteur comptent bien en faire un atout.

9h00, ce mercredi à l'Office du Tourisme de Shirmeck, Georges et Brigitte récupèrent deux vélos électriques qu'ils louent pour la journée. Pour ces Alsaciens venus de Colmar c'est une première dans le secteur : "nous aimons le vélo, c'est un bon moyen de visiter", s'enthousiasme Georges.

Coût total : 26 euros assurance et pique-nique compris, un pique-nique fourni par une productrice locale. Sybille Ernwein tient l'épicerie locavore Montagne et Terroir à Lutzelhouse, les paniers lui rapportent peu mais pour elle c'est une bonne méthode pour promouvoir le territoire "c'est ma participation à la promotion de la vallée de la Bruche".

Les vélos sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à faire un crochet par son magasin. C'est une réussite pour l'office du tourisme de Shirmeck qui met le paquet sur le cyclotourisme. "C'est l'endroit idéal pour faire du vélo, nous avons la gare à Shirmeck et maintenant une belle piste cyclable", rappelle Anne-Christine Ostertag la présidente de l'office du tourisme. Depuis trois ans elle multiplie les programmes de visite alliant cyclisme et découverte du terroir.

Des programmes proposent donc des balades à vélos avec des repas aux restaurants pour des prix avantageux, mais aussi suivis d'après-midi au Spa. L'objectif : amener les vélos dans tous les coins de la vallée de la Bruche. Objectif réussi avec Brigitte et George puisqu'ils ont décidé de loger deux nuits à l'hôtel pour mieux profiter de leur escapade à vélo.