Le festival off d'Avignon se tiendra du 7 au 31 juillet 2021

Notez ces dates dans un coin de votre tête : le festival off d'Avignon se tiendra du 7 au 31 juillet. Les dates du In sont, elles, déjà connues, du 5 au 25 juillet. Sébastien Benedetto est le nouveau président d'AFC, l'association qui gère le off.

Nous connaissons les prochaines dates du festival off d'Avignon. Il se tiendra du 7 au 31 juillet 2021. Les dates ont été fixées par l'assemblée générale d'Avignon festival et compagnie, l'association qui gère le off. Un nouveau président vient d'être élu. Il s'agit de Sébastien Benedetto, le directeur du théâtre des Carmes. Il est aussi le fils d'André Benedetto, fondateur du off en 1966.

Bien sûr, on ignore si l'événement pourra se tenir, à cause de l'épidémie, et dans quelles conditions. Y aura-t-il autant de spectacles, de spectateurs, de salles ouvertes ? Le festival in se tiendra lui du 5 au 25 juillet.