Le Danois Mads Pedersen, 21 ans, remporte le Tour Poitou-Charentes cycliste

Le vainqueur du contre-la-montre à Neuville a conservé son maillot à l'issue de la 5ème et dernière étape. Mads Pedersen est le nouveau champion du Poitou-Charentes.

A Neuville, il a lui-même semblé surpris de sa performance. Après l'abandon de Sylvain Chavanel suite à une chute, c'est pourtant bien lui, Mads Pedersen, 21 ans, qui est le nouveau roi du Poitou-Charentes. Comme on pouvait s'y attendre, le champion du Danemark, bien épaulé par ses équipiers de l'équipe Treck, a terminé le travail en conservant son maillot de leader à l'issue de la 5ème et dernière étape entre Roumazières et Poitiers.

Marc Sarreau, le plus rapide à Poitiers

Une cinquième étape remportée par un Français : Marc Sarreau, de la FDJ, a coiffé sur le fil l'Italien Elia Viviani dans le sprint. A noter, Nacer Bouhanni (Cofidis) n'avait pas pris le départ ce matin, il s'est ménagé en vue du Grand Prix de Plouay dimanche. L'Italien Andrea Pasqualon (Wanty-Groupe Gobert) complète le podium du jour.

Benjamin Thomas, premier Français au général

Au classement général, Mads Pedersen finit en tête devant l'Espagnol Johnatan Castroviejo (Movistar) et le Luxembourgeois Jean-Pierre Drücker (BMC). Benjamin Thomas (Armée de Terre) finit 4ème et premier Français de cette grande boucle régionale.