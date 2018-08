Châteauroux, France

Cette année, ils sont trois : le patron de La Dernière séance, celui du Café des Halles et celui de l'Imprévu. Ces patrons de bars organisent quatre concerts les 15, 16, 17,18 août. Des concerts à partir de 19h pour faire vivre la ville avant les concerts du festival DARC de la place Voltaire.

Le Before DARC est devenu le OFF du festival DARC

C’est Christophe Dutault le patron de la Dernière séance, qui a créé l’événement il y a six ans, aujourd'hui c'est véritablement devenu "le Off du Festival DARC" explique-t-il. "Nous voulons faire vivre la place Monestier et chaque année, il y a de plus en plus de monde qui vient pour faire la fête et aujourd’hui les castelroussins attendent même cet événement" raconte enchanté Christophe Dutault.

Des concerts gratuits très festifs dans des styles variés. Lundi et mardi (20 et 21 août) des cours de Salsa avec des professeurs de danse du festival DARC (Aniurka Balanzo et Antoine Joly) auront également lieu sur la place Monestier pour des cours gratuits de 18h30 à 20h.