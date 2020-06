L'épopée du Général Leclerc commence dans l'Yonne

On célèbre ce 18 juin, le quatre vingtième anniversaire de l’appel du Général de Gaulle. Le Général Leclerc, autre figure de la France Libre, fait parti des militaires qui l’ont très vite ralliés. Et c’est en partant de l’Yonne que Philippe Leclerc de Hauteclocque a commencé son périple pour Londres.

L’hôpital d'Avallon où Le 15 juin 1940, le capitaine De Hauteclocque est hospitalisé après avoir été blessé à la tête . © Radio France - Thierry Boulant

Juin 1940, l'épopée de Philippe Leclerc de Hauteclocque commence dans l'Yonne Copier

L'évasion de l’hôpital d'Avallon

Le 15 juin 1940, celui qui n'est alors que le capitaine De Hauteclocque est hospitalisé à Avallon après avoir été blessé à la tête lors de combats à Magnant dans l’Aube. Le lendemain, les allemands débarquent. Il est fait prisonnier. Avec la complicité de la sœur supérieur de Saint-Vincent de Paul, l’officier parvient à passer pour un simple soldat, puis à prendre la fuite le 17 Juin .

Philippe Leclerc de Hauteclocque s'évade de l’hôpital d'Avallon le 17 juin 1940 © Radio France - Thierry Boulant

à lire aussi 80 ans de l'appel du 18 juin : Emmanuel Macron se rendra à Londres

À bicyclette

Il décide de se rendre à Etaules à moins de 5 kilomètres de là . Dans ce village, la belle-famille d’une de ses sœurs possède un château, mais quand il arrive sur place, le châtelain n’est plus là. Le Capitaine de Hauteclocque tombe en revanche sur des soldats allemands d’origine tchèque, occupés à goûter et à vider la cave du propriétaire. L’officier français ne se démonte pas. Il profite de cette halte pour emprunter des vêtements civils. Dans la cour du château, il croise un soldat allemand qui essaie une bicyclette toute neuve. Avec autorité, il lui dit « c’est la mienne » et s'en empare. Il l’enfourche et trace la route.

Dans la cour du château d'Étaules, Le capitaine de Hauteclocque s'empare d'une bicyclette pour poursuivre son périple © Radio France - Thierry Boulant

Le début de l'épopée de Leclerc

Il rejoint ainsi Paris où il apprend l’existence de l’appel du Général De Gaulle qu’il parvient à retrouver à Londres, un mois plus tard, le 25 juillet 1940.

« On peut donc dire sans trop exagérer » explique l’écrivain icaunais, Jean-Pierre Fontaine qui relate cet épisode dans son livre, L’Yonne secrète aux éditions De Borée, « que c’est dans l’Yonne, à Étaules, qu’a commencé l’épopée de Leclerc ».