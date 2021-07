Le défenseur Daniel Congré signe au DFCO

Souvent solide, rarement récompensé pas des titres : c'est un peu le résumé de l'impressionnante carrière de Daniel Congré, le nouveau Dijonnais : près de 500 matches en Ligue 1, sous les maillots du Toulouse FC entre 2004 et 2012, puis du MHSC pour les dix années suivantes. Dans l'intervalle, il a touché du doigt la coupe d'Europe, sur 14 rencontres.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Priorité de la cellule recrutement dijonnaise, le joueur est "très expérimenté et avec une très bonne mentalité", explique le président Olivier Delcourt. "A l’image d’un Florent Balmont, il sera un leader naturel et un exemple à suivre pour ses coéquipiers."

Expérience et vision du jeu

Rarement blessé et malgré un âge déjà bien avancé, le groupe dijonnais pourra compter sur un joueur solide, qui enchaîne les saisons à plus de 35 matches depuis longtemps. "C’est un très bon défenseur, qui a une bonne vision du jeu et lit parfaitement les trajectoires de balle. Il va apporter l’équilibre défensif que nous recherchions, et en plus, il possède une très bonne relance. Son expérience sera précieuse dans le vestiaire", souligne de son côté Gérard Bonneau, Directeur du recrutement, exprime toute l’importance qu’aura Daniel Congré au sein de l’équipe :