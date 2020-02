Le défilé de chars du carnaval de Manthelan annulé ce dimanche en raison de la météo

En raison du fort coup de vent attendu ce dimanche, le défilé des chars du carnaval de Manthelan est annulé. C'est le coeur lourd que les organisateurs ont pris cette décision, c'est l'équivalent de six mois de travail qui tombent par terre et 4 000 heures pour les bénévoles.

Le carnaval de Manthelan sera amputé de son défilé de chars ce dimanche après-midi. En raison des conditions climatiques (vigilance vent violent et pluie) les 10 chars ne sortiront pas du hangar dans lequel ils sont entreposés. "A notre grand regret, les conditions de sécurité requises pour la sortie de nos chars ne seront pas présentes dimanche 1er mars" peut-on lire sur la page facebook des organisateurs. C'est assez rare que ce carnaval qui fête ses 130 ans cette année se retrouve ainsi pénalisé, la dernière fois c'était en 2016 avec le plan vigipirate. C'est six mois et 4 000 heures de travail qui partent en fumée pour les bénévoles. Nicole Chevalier la présidente du comité d'organisation nous livre son ressenti : "c'est pire que tout, cette décision a été compliquée à prendre, je suis très mal à l'aise d'autant que j'ai participé avec les bénévoles à ces compositions de chars. Il faut dire que nous avons peur que les forts vents annoncés nous fauchent nos chars et que cela tombe sur la foule, en plus on annonce des trombes d'eau, nous n'avons pas voulu jouer avec la sécurité, c'est un carnaval avorté"

La fête aura tout de même lieu

Malgré l'annulation du défilé, les groupes musicaux programmés seront présents pour la plupart avec des prestations lors du déjeuner Musifolies et une déambulation dans le bourg entre deux averses. Pour la sécurité des spectateurs, l'enceinte de la fête foraine et du carnaval sera fermée à la circulation mais en accès gratuit.