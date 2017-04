Le département de l'Indre vend des séjours touristiques

L'Indre mise sur le tourisme et a embauché une commerciale pour vendre des séjours axés sur la nature et le patrimoine auprès, notamment, de comités d'entreprise et d'associations.

Visite du château de Bouge ou de celui d'Azay-le-Ferron, promenade en autocar dans la Brenne ou encore visite d'une exploitation caprine... Voilà quelques unes des prestations proposées dans la brochure Berry Province. "*_L'idée, c'est de faire travailler tout le monde.* On propose des escapades sur une journée ou sur quelques jours avec à chaque fois des visites de sites emblématiques, déjeuner dans un restaurant puis une visite patrimoine ou culturelle. On termine par un arrêt à la boutique souvenir, à la maison du fromage de Pouligny-Saint-Pierre ou bien à la maison du Parc de Rosnay par exemple"_ détaille Angélique Durand, attachée commerciale de Berry Province.

Embauchée en septembre, cette jeune berrichonne a une mission : vendre le Berry aux associations, clubs de retraités, municipalités ou encore comité d'entreprise.

Une trentaine de séjours déjà réservés

"Nous avions déjà une clientèle par exemple en Brenne très axée sur la nature. Certains venaient parfois de loin, de Hollande ou de Belgique par exemple. Mais nous voulons en plus de ces fidèles, convaincre de nouveaux touristes de venir. Les familles par exemple" explique Françoise Perrot, conseillère départementale de l'Indre. Faire connaître pour espérer faire revenir et donc consommer sur place. Le département mise sur des retombées financières à moyen terme.

"Nos séjours débutent à 37 euros la journée. C'est complètement accessible. On a une vraie carte à jouer sur l'authenticité, l'aspect nature, le terroir préservé et abordable" explique Angélique qui a déjà convaincu une trentaine d'associations de tester la formule berrichonne. Une trentaine d'autres contrats sont en passe d'être signés.