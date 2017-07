Le département de la Côte-d'Or participe à la restauration du théâtre de Semur-en-Auxois

Le département de la Côte-d'Or a voté le 3 juillet dernier une enveloppe de 200 000 euros pour aider à la rénovation du théâtre de Semur-en-Auxois. La fin des travaux, initialement prévue en octobre aura lieu en décembre 2017, avec une inauguration en janvier 2018.

Le théâtre municipal de Semur-en-Auxois est l'un des joyaux de la ville". Inauguré en 1847, détruit par un incendie en 1901 ce petit théâtre "à l'italienne" avait déjà subit d'importants travaux puisqu'il avait été reconstruit à l'identique en 1904. Presque 100 ans après il avait dû être fermé par les services de l’État en 2012, pour "non-respect des normes de sécurité". Les premiers travaux de réhabilitation et de mises en sécurité ont été lancés à l'été 2015. Des travaux, en trois phases. On est actuellement dans la troisième et dernière.

En Travaux depuis deux ans le théâtre de Semur-en-Auxois n'est pas vide pour autant. Depuis des mois des dizaines d'ouvriers s'affairent pour ces travaux. Et personne, à moins d'avoir l'autorisation de l'architecte, ne peut pénétrer à l'intérieur.

Des travaux cofinancés par la ville de Semur-en-Auxois, la région Bourgogne-Franche-Comté et le Département de la Côte-d'Or. Notez aussi la jolie mobilisation de l'association "les Amis de Semur" qui a lancé une souscription via la Fondation de France. Le but inavoué c'est d'atteindre la barre des 100 000 euros, il reste encore quelques mois pour cela, pour récolter des sous l'association va également organiser une vente aux enchères. Bref tout le monde se mobilise pour ce grand projet.

