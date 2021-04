Le département de la Haute-Vienne commande pour 20 000 euros de livres aux petites librairies indépendantes

Pour alimenter la bibliothèque départementale de la Haute-Vienne plus de 1000 livres ont été commandés auprés des librairies indépendantes

C'est une bouffée d'oxygène pour des petites librairies indépendantes de la Haute-Vienne. Six d'entre elles réparties sur l'ensemble du territoire ont reçu un coup de pouce du conseil départemental qui a décidé de leur passer une commande d'une valeur totale de 20 000 euros pour alimenter la bibliothèque départementale. Pour certaines librairies de proximité c'est la première fois que la collectivité travaille avec elles et forcément cette aide est particulièrement bien accueillie par les professionnels du secteur confrontés depuis maintenant un an à la crise sanitaire.

Des petites librairies réparties sur tout le territoire

Situées à Saint-Junien, Saint-Yrieix-la-Perche, Saint Léonard de Noblat, Aixe-sur-Vienne ou encore à Limoges il s'agit de petites structures qui sortent d'une année très difficile et qui pour certaines se sont vues sombrer. "Surtout après le premier confinement" explique une libraire de Saint-Yriex-la perche mais heureusement ses clients ne l'ont jamais abandonnée. "C'est une aide qui permet d'acheter des ouvrages mais l'objectif est surtout d'entrer en relation avec ces librairies de proximité et de tisser des liens avec elles dans un esprit de solidarité avec tous les acteurs du territoire" explique Fabrice Escure conseiller départemental en charge de la culture et de la politique du livre.

"C'est un signe fort que nous adresse le département" Amandine Barascut, libraire à Saint Yrieix-la-Perche

Ce lien qui n'existait pas jusqu'alors entre le département et des petites librairies situées parfois loin de Limoges est particulièrement apprécié notamment par Amandine Barascut à la tête de la librairie "Les oiseaux livres" à Saint-Yrieix-la-perche. "Pour moi c'est un peu comme une nouvelle naissance cette crise Covid, j'ai eu un énorme soutien de mes clients et avec cette aide c'est un signe fort que le département nous adresse. Ce pas en avant de la collectivité c'est quelque chose qu'on espérait depuis longtemps et qu'on est content de voir arriver" souligne t-elle.

Des romans, des bandes dessinées, des albums jeunesse ont ainsi été commandés, ça représente un apport de 3 à 3 500 euros pour chacune des 6 librairies.