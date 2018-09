Poitiers, France

De septembre 1939 à septembre 1940, après l'invasion de la Pologne par le régime nazi, 300.000 Mosellans sont évacués de leur région, en plusieurs vagues, et rejoignent principalement les départements de la Vienne, de la Charente et de la Charente-Maritime. Entre 55 et 60 000 d’entre eux sont accueillis dans 239 communes de la Vienne.

Répartis chez l’habitant, ils sont restés jusqu’à l’armistice de juin 1940, qui prévoyait notamment leur retour en Moselle. Beaucoup d’entre eux sont néanmoins restés dans la Vienne jusqu’à la fin de l’Occupation, rejoints par de nombreuses autres personnes déplacées, de l’étranger ou d’autres régions françaises, du fait des aléas de la guerre.

Les Archives départementales en quête de documents

Photographies, cartes postales, documents illustrés, journaux intimes, correspondance personnelle ou officielle… Toutes les archives sont potentiellement intéressantes. Pendant deux semaines, du 11 au 21 septembre, 15 points de collecte, répartis dans différentes communes du département seront ouverts pour permette au public de présenter les documents en leur possession et de définir l’intérêt du document ou du témoignage oral, et la pertinence de le numériser ou de l’enregistrer.

L'affiche du Département. - CD 86

Rencontres et commémoration en 2019 dans la Vienne

« A l’issue de cette investigation, _un livre co-édité avec le Département de la Moselle verra le jour à l’horizon 2019_, à l’occasion de trois jours de rencontres et de commémoration, du 6 au 8 septembre 2019, dans la Vienne, avec une délégation de Moselle emmenée par Patrick WEITEN, Président du Département» précise Rose-Marie BERTAUD, rapporteur de la Commission de la Culture et de l’Evénementiel.

Planning de la collecte

Civray 11 septembre, Mairie de 10h à 17h

Chauvigny 12 septembre, Mairie de 10h à 17h

L’Isle Jourdain 12 septembre, bibliothèque municipale

Vivonne 13 septembre, Mairie de 10 h à 17h

La Roche-Posay 14 septembre, Mairie

Chasseneuil-du-Poitou 14 septembre, annexe Mairie de 14h à 17h

Poitiers 16 septembre, Archives Départementales de 14h à 17h

Châtellerault 17 septembre, Archives Municipales de 10h à 17h (salle culturelle)

Poitiers 18 septembre, Mairie de 8h30 à 17h30

Loudun 18 septembre, Médiathèque de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30

Vouillé 19 septembre, Mairie de 9h à 17h (1er étage)

Montmorillon 19 septembre, Ecomusée

Lusignan 20 septembre, Mairie de 10h à 17h (salle d’honneur)

Mirebeau 20 septembre, Mairie de 10h à 17h

Jaunay-Marigny 21 septembre, Médiathèque de Jaunay-Clan 10h/ 12h30 et 14h/17h