Le département du Gers veut s'offrir le château de d'Artagnan

Dans un courrier adressé, mi-février, au Premier ministre, Philippe Dupouy, le président de la collectivité, a fait part de son intention de racheter ce monument situé à Lupiac et ayant appartenu au vrai d'Artagnan. Prix de vente : 2, 5 millions d'euros.

Si Alexandre Dumas a pu écrire Les Trois Mousquetaires, c'est - un peu - grâce à lui. Le château de Castelmore, situé à Lupiac, dans le Gers.

Ce monument - qui a vu naître et grandir, au début du XVIIe siècle, le vrai d'Artagnan, Charles de Batz de Castelmore d'Artagnan de son nom complet - est en vente. Et le département du Gers a bien l'intention de l'acheter. Son président, Philippe Dupouy a même remis un courrier en main propre au Premier ministre, pour lui faire part de cette volonté. C'était mi-février.

Un projet touristique autour du site ?

En réalité, ce désir est né sous la mandature de Philippe Martin, à qui Philippe Dupouy a succédé. Ce dernier, dans la lettre qu'il a adressée à Jean-Castex, exprime un souhait : éviter que le château ne tombe "dans les mains d'un acheteur privé". "Le château de Castelmore est un joyau patrimonial qui me semble essentiel d'offrir en jouissance aux citoyens, qu'ils soient Gersois ou de passage sur les terres de d'Artagnan", écrit l'intéressé.

Comme le précise l'annonce, publiée sur le site bellespierres.com, le château et ses quatre tours (deux rondes, deux carrées), fait 700 mètres carrés. Il renferme un grand hall d'entrée et un escalier, tous deux inscrits aux Monuments historiques. Par ailleurs, l'édifice, qui comprend deux dépendances, est situé sur un domaine de 155 hectares. Prix de vente 2,5 millions d'euros.

Une importante somme pour le département, qui prévoit de négocier. Surtout que les bâtiments doivent être restaurés. Il faudra également les entretenir, ce qui nécessitera sans doute d'élaborer un projet touristique autour du site. Sur ce point-là, le département du Gers devra trouver des partenaires.

Le château où le petit Charles devient d'Artagnan

Si le président du conseil départemental du Gers semble vouloir mettre un point d'honneur à racheter cette gentilhommière, c'est que c'est véritablement le lieu où le petit Charles est devenu d'Artagnan. "Absolument, s'enthousiasme Odile Bordaz, historienne et auteur de plusieurs livres sur d'Artagnan et les mousquetaires. C'est l'endroit où Charles de Batz de Castelmore a entendu parlé de ses ancêtres, et qu'il s'est initié au maniement des armes, avant de monter à la cour du roi Louis Louis XIII."