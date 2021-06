Le département fera le plein de touristes cet été : les prévisions optimistes d'Isère Attractivité

France Bleu Isère : Isère Attractivité a publié une note de conjoncture qui révèle les prévisions des professionnels du tourisme pour cet été 2021. Face aux réservations qui grimpent, 75% des professionnels disent être confiants, ils sont 92% dans le secteur du camping. La reprise est-elle bien là ?

Vincent Delaitre : "C'est une bonne nouvelle, en Isère on constate qu'il y a une progression régulière de la fréquentation estivale depuis quatre ans. Le territoire monte en puissance, nous avons eu une très belle performance l'année dernière avec une hausse de 13% par rapport aux années précédentes".

Une progression due à la crise sanitaire ?

Oui, les Français ont consommé leur territoire et d'après les chiffres des premières réservations, on pense que nous ferons encore un été de très grande qualité.

Les touristes ont envie de venir ou revenir en Isère donc mais pour faire quelles activités ?

L'intérêt pour l'Isère ce sont d'abord les grands espaces, la montagne mais aussi la campagne qui est très séduisante. Les touristes font des sports de pleine nature, de la randonnée, du vélo, toutes les pratiques autour des lacs, ce qui explique la belle performance des gîtes au niveau de l'hébergement. Les gens s'y retrouvent entre amis ou en famille. Les campings vont aussi certainement afficher des chiffres record. La clientèle sera à la fois française et étrangère avec le retour cette année notamment des Néerlandais, des Belges et peut-être des Anglais un peu plus tard en raison des restrictions sanitaires.

Cet été marque le retour des festivals, du petit train de la Mure (début juillet), du musée Champollion aussi... Y-a-t-il un intérêt "neuf" à venir ou revenir en Isère cette année ?

On le voit bien pour les festivals, dès l'ouverture des billetteries pour le festival Berlioz ou Jazz à Vienne, les tickets ont été pris d'assaut, cela prouve le besoin de refaire la fête tous ensemble, idem pour les événements sportifs. Le petit train de la Mure et le musée Champollion sont aussi en effet deux bijoux pour notre territoire et vont accueillir des centaines de milliers de visiteurs.

