Le département offre des chèques cadeaux aux collégiens mosellans pour occuper leur été

"Je kiffe la Moselle." Le nom de ce dispositif semble vouloir s'adresser aux jeunes. Ce sont en effet 48 000 collégiens qui peuvent dès maintenant faire une demande et obtenir gratuitement 5 chèques vacances d'une valeur de 10 euros chacun. Une manière pour le département d'occuper l'été des jeunes qui pourront ainsi visiter plusieurs lieux culturels et des sites de loisirs. Et ce, jusqu'au 30 septembre prochain.

Demandes en ligne

Mais avant de pouvoir profiter du château de Malbrouck à Manderen ou du parc Walygator de Maizières-lès-Metz, il va falloir faire la demande en ligne. Les bénéficiaires doivent se connecter sur le site de l'été version MOSL et recevront ensuite leurs 5 chèques cadeau. L'offre se décompose ensuite : 3 tickets sont à utiliser dans les sites de loisirs (Pokeyland à Fey, Walygator...) et les 2 restants sont valables dans les lieux culturels (château de Malbrouck, ouvrage du Hackenberg à Veckring).