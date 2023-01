Le dernier étage de la tour Eiffel fermé jusqu'au 3 février

Le troisième et dernier étage de la tour Eiffel est fermé au public depuis le 3 janvier dernier et jusqu'au 3 février prochain. Comme chaque année, des travaux de rénovation et de maintenance y sont menées.

Des travaux de rénovation et de maintenance ont lieu chaque année au sommet de la tour Eiffel. © Maxppp - Nicolas Landemard Impossible de se rendre au sommet de la tour Eiffel jusqu'au 3 février prochain. Le troisième et dernier étage du monument parisien est fermé au public pendant un mois en raison de travaux de rénovation et de maintenance menés chaque année puisque cette partie est très exposées au vent, à la pluie ou aux températures négatives. Une mesure annoncée sur le compte Twitter consacré à la tour Eiffel. ⓘ Publicité Les travaux concernent les ascenseurs qui mènent du deuxième au troisième étage de la tour Eiffel, mais également le sommet de la l'édifice. Des travaux de révision y sont programmés pour "améliorer la sécurité et le confort de visite : sanitaires, escaliers, planchers, châssis vitré, éclairages, radiateurs, etc.", peut-on lire sur le site officiel de la tour Eiffel . Modernisation des ascenseurs Les ascenseurs vont être modernisés pour être notamment "plus économes en énergie". Une partie des travaux sera achevée en février 2023, l'autre sera finalisée en janvier 2024. La direction de la tour Eiffel rappelle toutefois que le site est toujours accessible aux visiteurs durant cette période, mais uniquement jusqu'au deuxième étage.