Le dernier gagnant de Top Chef l'Ardéchois Hugo Riboulet, revient cuisiner à Valence

Après son beau parcours dans l'émission Top Chef d'M6, ponctué par une victoire , l'Ardéchois Hugo Riboulet est de retour à La Cachette et au Bac à Traille là où tout a commencé pour lui. Dans ces locaux, le chef étoilé Masashi Ijichi était son maître d'apprentissage pendant deux ans.

Il revient donc au Bac à Traille, à partir de ce mardi 15 août et jusqu'au samedi 19. Cette fois, il sera seul et il va faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire, une cuisine végétale. "Je vais mettre en place un concept de menu à partager. Celui-ci va être en six temps avec quatre plats et deux desserts. Il va y avoir une tarte à la courgette, des aubergines chinoises. Je vais aussi faire un plat totalement tourné autour de la tomate, tous les goûts seront très poussés" explique Hugo Riboulet qui a remporté Top Chef grâce à cette cuisine originale à base de légumes.

Et aucun doute, la carte sera la sienne : "j'ai fait ma propre carte, c'est ma cuisine et les gens vont pouvoir venir goûter mes recettes. Après, il y aura forcément des influences de Masashi Ijichi, car c'est mon mentor et il a laissé en moi des petits marqueurs de sa cuisine" ajoute-t-il.

Un retour aux sources

Cette résidence à Valence a aussi beaucoup de sens pour lui : "je voulais faire quelque chose dans le secteur pour que les Ardéchois et les Drômois puissent goûter ma cuisine cet été le temps d'une semaine" se réjouit le cuisinier.

Il s'agit donc d'une sorte de pèlerinage obligatoire pour lui en retrouvant les établissements du chef Masashi Ijichi, son mentor. "Il y a six ans, j'ai été apprenti chez lui. Et aujourd'hui, je vais reprendre le temps d'une semaine le poste du chef du bistrot et je vais proposer ma carte au restaurant. Je trouve que c'est une belle forme de transmission. Je remercie Masashi. Je lui rends l'appareil pour qu'il soit fier de moi et de tout ce que j'ai fait" relate Hugo Riboulet.

Pour l'instant l'Ardéchois, n'est pas rattaché à un restaurant précis, il enchaîne les résidences culinaires de ce type, mais le natif de Chomérac a un nouveau projet. "Ça va être ma dernière résidence, car à la rentrée, je vais ouvrir un concept store de street-food à Paris avec Albane Auvray, qui était aussi cette année avec moi dans Top Chef. Ce dernier va être centré sur les tourtes et les pithiviers. Notre but va être de rendre accessible, dans la rue, ces mets qui sont servis sur les grandes tables françaises" car rien n'effraie le jeune prodige.