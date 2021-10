Le dernier James Bond présenté en avant-première ce mardi dans plusieurs cinémas mayennais

Pour les fans inconditionnels de James Bond, les cinémas de Laval, de Château-Gontier-sur-Mayenne et de Mayenne proposent ce mardi 5 octobre des avant-premières de "Mourir peut attendre" avec Daniel Craig, dans le rôle du célèbre espion britannique.

L'agent secret au service de Sa Majesté est de retour, James Bond avec Daniel Craig dans "Mourir peut attendre". Le film sort ce mercredi 6 octobre partout en France. Des avant-premières sont organisées ce mardi soir en Mayenne, deux séances sont programmées au Cinéville de Laval (19h45, 20h45) ainsi qu'au Vox de Mayenne (20h30) et au Palace de Château-Gontier-sur-Mayenne. C'est la dernière fois que l'acteur Daniel Craig joue le rôle de James Bond.

Dans "Mourir peut attendre", Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide : il s'agit de sauver un scientifique qui vient d'être kidnappé. La mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d'un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes technologiques.