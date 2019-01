Le dernier Michel Houellebecq cartonne à Niort

Niort, France

130 exemplaires de "Sérotonine" vendus à la librairie des Halles à Niort depuis la sortie du livre-événement de Michel Houellebecq le vendredi 4 janvier. "Cela fait partie des grosses ventes, surtout que c'est concentré sur très peu de jours. On n'a pas ces chiffres-là même au moment de la rentrée littéraire", explique Florence de Mornac, responsable de la librairie des Halles. Après un premier tirage de 320.000 exemplaires, 50.000 nouveaux vont être ré-imprimés.

Un livre qui a fait du bruit dans le landerneau, enfin dans le niortais et ce même avant sa sortie. A cause de cette phrase du roman : "Niort, une des villes les plus laides qu'il m'ait été donné de voir". Il n'en fallait pas plus pour enflammer les réseaux sociaux.

En terme de communication, on pourrait appeler ça le coup de la "SurPromesse inversée" ;-) Ça se tente 😜 #Niort#Houellebecq#Serotoninepic.twitter.com/Pkcwawdwuq — DDduPWATOO (@dddupwatoo) January 3, 2019

"On a même eu une télévision allemande"

La librairie des Halles a aussi vu débarquer les caméras et les micros. Et pas qu'en France. "On a même eu une télévision allemande, WDR. C'était très surprenant", s'étonne Florence de Mornac. "On dit que les gens lisent de moins en moins. Mais finalement on s'aperçoit que la sortie d'un livre suscite toujours autant d'intérêt. La preuve qu'il n'y a pas que les écrans qui passionnent encore les gens".

Michel Houellebecq lui en revanche ne devrait pas venir à Niort malgré l'invitation de la librairie des Halles et du maire de Niort. L'écrivain à succès ne fait plus de dédicace en librairie a fait savoir son éditeur.