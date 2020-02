Le dernier roman de Michel Bussi, "Au soleil redouté", parmi les meilleures ventes dès sa sortie

Normandie, France

Né à Louviers (Eure) et ancien professeur de l'université de Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), notre écrivain 100% normand Michel Bussi n'en finit plus de nous rendre fiers : sorti le 6 février dernier, son thriller "Au soleil redouté", paru aux éditions Presses de la Cité, pointe à la quatrième place d'un classement de meilleures ventes, toutes catégories confondues !

Ce classement prend en compte la semaine du 3 au 9 février, d'après le magazine professionnels Livres Hebdo qui publie ce palmarès GFK des meilleures ventes.

Deuxième auteur français le plus vendu

Voilà un début d'année 2020 retentissant pour l'auteur des "Nymphéas noirs" et amoureux de polars de 54 ans, déjà au panthéon des écrivains français les plus lus en 2019 avec 946.000 exemplaires de ses livres écoulés, tous formats confondus. Il est également le deuxième auteur français le plus vendu en 2018 avec, encore, près d'un million d'exemplaires selon un classement Le Figaro-GFK, juste derrière Guillaume Musso.

Bref, Michel Bussi frise à nouveau le best-seller, avec ce thriller "Au soleil redouté". Cette fois, l'intrigue est un huis clos qui n'est pas sans rappeler "Les dix petits nègres" d'Agatha Christie. Elle prend place au cœur des Marquises, un archipel isolé du reste du monde et met en scène cinq lectrices dans un atelier d'écriture sur l'île d'Hiva Oa ... aux côtés de leur idole, un célèbre romancier couronné de succès... Suivez notre regard.