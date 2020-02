Le dernier survivant de la découverte de Lascaux s'est éteint à 93 ans

Montignac, France

Simon ne viendra pas cette année célébrer les 80 ans de la découverte à Montignac en Dordogne. Simon Coencas était le dernier survivant des quatre "inventeurs" de la grotte de Lascaux. Il est décédé ce dimanche 2 février à Paris, il venait de fêter ses 93 ans.

Le 12 septembre 1940, Marcel Ravidat, 18 ans, Jacques Marsal, 15 ans, Georges Agniel, 16 ans et Simon Coencas, 13 ans pénétraient dans la grotte de Lascaux et découvraient des peintures rupestres vieilles de 17.000 ans. Ces œuvres préhistoriques sont désormais connues dans le monde entier.

Simon Coencas, était un homme frêle. Il a survécu à la guerre, deux pontages et un cancer. Ce fils de ferrailleur a gardé son sourire d'enfant et des souvenirs quasi intacts de ses premier pas dans la grotte. "On a été ébloui parce qu'on ne s'attendait pas à trouver des choses pareilles. Quand on a découvert les peintures c'était comme tomber sur une mine d'or". témoignait-il sur France Bleu Périgord en septembre 2015.