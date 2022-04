"Le design, ça se consomme à petite dose" conseille Thierry Mandon avant la Biennale à Saint-Étienne

Elle fait son grand retour ! La Biennale internationale design de Saint-Etienne ouvre ce mercredi 6 avril pour une édition XXL sur les bifurcations, elle va durer quatre mois. Quatre mois d'expositions au lieu d'un seul et il faut profiter de ce temps car "le design, ça se consomme à petite dose". Conseil du directeur de la cité du design Thierry Mandon, invité de France Bleu Saint-Étienne Loire.

"Il ne faut pas faire une plongée. Arriver à la Biennale, se dire je suis là, à 9h ça ouvre, génial, je partirai ce soir à 18h. J'aurai tout vu. Parce que là, on ressort épuisé, rincé, le cerveau en compote. Il faut venir plusieurs fois, d'où les quatre mois."

Parmi les expositions de cette 12e Biennale, il y en a une sur les voitures, une autre sur le logement, des éléments qui font partie de notre quotidien pour pouvoir ouvrir l'évènement au plus grand nombre. "Le design, ce ne sont pas des œuvres d'art. Vous êtes devant une œuvre d'art, vous faîtes Waouh ou ça ne vous plaît pas, point à la ligne. Le Biennale, vous êtes un tout petit peu obligé de réfléchir pour comprendre le raisonnement du designer [...], on a pris des sujets très quotidiens, justement pour contrebalancer ça."

Objectif : 20 % de visiteurs en plus par rapport à 2019

L'Afrique est l'invité d'honneur de cette Biennale avec une exposition dédiée et de nombreuses animations. Lors de la dernière édition en 2019, l'évènement avait attiré 315 000 visiteurs. "Je me suis fixé des objectifs très raisonnables. J'ai dit une progression de 20 %. Comme j'aime pas atteindre mes objectifs, je me suis fixé des objectifs bas." La Biennale se terminera le 31 juillet.