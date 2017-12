"Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier sont super entraînés. Tom, Olivier, ils sont venus pour gagner." Si vous avez plus de 30 ans, vous avez forcément entendu ce générique à la télé : c'est celui du dessin animé culte "Olive et Tom" créé en 1983 et diffusé en France à partir de 1988 sur La Cinq puis rediffusé notamment dans "Club Dorothée" sur TF1.

Des épisodes rythmés par des matches souvent interminables et pratiqués sur des terrains qui paraissaient faire des kilomètres de long. Sans oublier les ballons qui se déformaient et trouaient parfois les filets.

Le générique original

Remake modernisé

Selon Première qui cite la chaîne TV Tokyo, la série animée va connaître un reboot au Japon : ce n'est pas une suite comme le fut Olive et Tom : Le Retour mais un remake de l'histoire originale qui sera modernisée et dynamisée.

Olivier Atton rêve de devenir le meilleur footballeur du monde. Entraîné par Roberto, avec ses copains de la New Team, il croise la route de Thomas Price, de son rival Mark Landers mais aussi de Julian Ross comme le montre la bande-annonce.

Un retour qui se fait en même temps que la Coupe du monde 2018 en Russie cet été. Pour les fans du dessin animé, on ne sait pas encore si une chaîne française diffusera ce nouvel "Olive et Tom" qui possède déjà son compte Twitter et son site.