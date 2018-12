Le dessinateur Faro rêve de revoir l'OGC Nice en coupe d'Europe

Le dessinateur niçois Faro croque le football et le sport en général pour le journal L'Equipe. L'Azuréen vient de publier une réédition de sa BD "Deschamps 1er, Roi des Bleus". Supporter du Gym, il espère que la troupe de Vieira renouera avec la coupe d'Europe.

Nice, France

Sur la Côte d'Azur pour les fêtes, Faro a fait un détour par France Bleu Azur. Le dessinateur niçois utilise son crayon pour caricaturer le monde du sport et le football en particulier pour le journal L'Equipe et sa chaîne de télévision. Il vient de publier une réédition de sa BD "Deschamps 1er, Roi des Bleus" aux éditions jungle. Supporter de l'OGC Nice, il nous a aussi confié ce qu'il pensait de l'équipe de Patrick Vieira et de ce qu'il souhaite au Gym pour 2019 : un retour en coupe d'Europe. Ecoutez l'interview de Faro, qui, en bon niçois, adore caricaturer l'Olympique de Marseille.