Le dessinateur Kristian expose ses plus belles esquisses du Carnaval de Nice

Il a sorti de sa tête 50 chars du Carnaval de Nice depuis 2001, "entre un et cinq par an" précise Kristian. Le dessinateur expose ses plus belles esquisses à Nice Etoile jusqu'au 29 février. De quoi voyager dans le temps à travers les photos des dessins et des chars qui font l'histoire du carnaval niçois.

La touche nissarde

Les curieux sont nombreux à se masser. Anna discute avec Kristian de son char "Raminagrobis" : "Celui-là, je l'ai dessiné dans le métro à Tokyo. On a fait un montage entre mon croquis originel et le char final. C'est la première fois qu'un animal était nommé pour être le roi du Carnaval", se souvient le dessinateur.

Raminagrobis, le roi des ratapignatas © Radio France - Maxime Fayolle

Chaque fois qu'il le peut, Kristian essaie d'intégrer une touche nissarde à ses chars : "Evidemment, pour les ratapignatas (chauve-souris en nissart), mais j'ai aussi fait un char en hommage à Mado la niçoise. Cela permettait de dire que le premier média à Nice, ce sont les fenêtres auxquelles les niçoises échangent. L'an passé, sur le Carnaval du cinéma, j'avais fait Brice de Nice ... Dès que je peux faire ce lien, j'essaie."

Un dessin en lien avec l'affaire #MeToo l'an passé © Radio France - Maxime Fayolle

Deux chars cette année 2020 pour "le Roi de la mode"

Cette année, Kristian a été retenu pour deux chars : "L'un montre l'anorexie des top models, avec un squelette mexicain utilisé lors de la fête des morts pour évoquer la maigreur. L'autre représente la Reine Elizabeth. Plus elle vieillit, plus elle est sympa. Elle fait partie de notre pop-culture. J'en ai fait ma Reine du vintage !"