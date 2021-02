Le dessinateur originaire du Ribay, Thomas Ramon, en visite à Mayenne pour faire découvrir son métier

Il a notamment travaillé pour les dessins animés Oggy et les cafards, Zig et Sharko ou encore Tic et Tac. Mais également pour le clip de Christophe Maé, Lampedusa. Thomas Ramon, 28 ans et originaire du Ribay près du Horps Mayenne est ce que l'on appelle un animateur 2D. Il travaille à la production de nombreuses séries animées ou publicités. Et Thomas Ramon s'est spécialisé dans les effets spéciaux.

Ce vendredi, il a rendu visite à un groupe de collégiens du secteur de Mayenne Communauté qui participaient toute cette semaine à un stage consacré justement aux films d'animation "Deviens le scénariste de demain".

Au cours de la semaine, le groupe a pu créer ses propres films avec le principe du Stop Motion. Et ce vendredi après-midi, ils ont échangé avec Thomas Ramon. Une expérience enrichissante pour ces jeunes. Certains envisagent même de s'orienter vers ce domaine d'activité plus tard.