Le dessinateur Plantu à Rennes : pour Macron, "j'ai fait un petit jeune élancé"

Plantu le dessinateur et président de l'association "Cartooning for Peace" a rencontré ce vendredi des jeunes rennais à l'invitation de la Maison de l'Europe. Il en a profité pour évoquer la recomposition politique qui se joue sous nos yeux (et les siens) depuis la victoire d'Emmanuel Macron.

C'est à l'invitation de la Maison de l'Europe que Jean Plantu le dessinateur du quotidien Le Monde a rencontré des jeunes collégiens et lycéens ce vendredi matin à Rennes. C'est en tant que président de l'association "Cartooning for Peace", qui regroupe des dessinateurs du monde entier pour défendre par l'humour le respect des cultures et des libertés, qu'il a fait preuve de pédagogie et a évoqué aux jeunes d'où venait la construction européenne et comment elle a pu imposer la paix après des siècles de conflit au sein du continent.

Plantu est aussi revenu sur la vie politique en pleine recomposition en évoquant son travail quotidien pour croquer l'actualité. Pour Macron, "j'ai fait un petit jeune élancé; son nez il n'est pas très long, s'il ment peut-être que je ferai différemment...il faut que le gars se fasse à mes crayons et que les crayons se fassent à lui." Quant au futur premier ministre et au nouveau gouvernement il attend cela avec gourmandise; " je me dis qu'il y a quelque chose de positif à tirer de tout cela même si je n'ai pas voter pour Macron au premier tour...après tout, on peut essayer de voir comment il peut sortir le pays. Je suis un peu perplexe, mais je suis payé pour être perplexe".