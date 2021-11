Le deux-sévrien Alain Négret: les motos tout terrain sur le bout des doigts

On dit de lui que "C'est un orfèvre pour régler des suspensions et préparer des moteurs". Alain Négret, 35 ans est mécanicien-moto dans les Deux-Sèvres. Des pilotes compétiteurs ou amateurs du dimanche viennent parfois de loin pour déposer leur moto dans son entreprise 701 racing basée en rase campagne à Exireuil pas très loin de St Maixent l' Ecole. Son truc à lui : la préparation et la réparation de moto tout terrain que ce soit cross ou enduro, cela fait plus de 10 ans maintenant qu'il est mécanicien en compétitions avec des championnats d' Europe, du Monde mais aussi une expérience aux Etats-Unis. Il prépare en ce moment la moto du pilote poitevin Charlie Herbst pour le Dakar.