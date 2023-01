Le Deux-Sévrien Pierre Guénard, ex-chanteur de Radio Elvis, sort son premier titre solo

Le Deux-Sévrien Pierre Guénard revient en solo. "Harry" c'est le nom du premier single du chanteur originaire de Gâtine, ancien leader de Radio Elvis, trio rock auréolé d'une Victoire de la musique en 2017 . Le groupe avait annoncé en avril 2022 se mettre en stand-by . "Radio Elvis pour l'instant c'est derrière mais c'est toujours en moi puisque ça fait partie de mon histoire et je suis très heureux de notre parcours. J'avais besoin de parler un petit peu en mon nom et de faire un pas de côté", explique Pierre Guénard.

Des chansons plus intimes

Pierre Guénard qui a sorti en août 2022 son premier roman, "Zéro Gloire". "C'est l'écriture de ce roman qui m'a amenée à écrire des chansons peut-être plus intimes et plus personnelles que j'avais envie d'assumer tout seul", précise l'artiste. Que les fans de Radio Elvis se rassurent, "je ne passe pas d'un groupe de rock à un projet de rap, je reste quand même dans mon ADN électrique".

Ce retour en solo, c'est un nouveau défi pour le Deux-Sévrien*. "Le choix de mettre son nom en avant, c'est toujours particulier parce qu'on a l'impression que c'est pas joli, il faut lui faire une histoire à ce nom. C'est excitant. En même temps c'est un peu effrayant". Cet album, dont la date de sortie n'est pas encore connue, "est une espèce de journal de bord. Les chansons qui arrivent sont écrites un peu au jour le jour. C'est sans filtre"*, lance-t-il. Les textes racontent ses questionnements. "J'espère que le je devient universel du coup".

"Harry", son premier titre, fait écho au premier roman du chanteur "où il est question d'un jeune garçon qui s'appelle Aurélien qui vit à Poitiers. Aurélien ressemble vraiment beaucoup à Harry Potter. Il rêve de charisme, de gloire, de lumière. En attendant il travaille à Mc Do et aux pompes funèbres à Poitiers, c'est plutôt la lose. Cette chanson c'est comment on décide de faire avec le regard des autres", raconte Pierre Guénard.

Le Deux-Sévrien va retrouver aussi la scène avec une dizaine de dates programmées d'ici cet été. "Pas en Gâtine mais j'espère". Pierre Guénard aimerait pouvoir repartir en tournée à partir de cet automne. Et pourrait-on voir le retour de Radio Elvis un jour ? "Pour l'instant je me concentre sur mon album solo et après j'espère que la porte n'est pas fermée. On verra !".