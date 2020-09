Le Dinard Film Festival 2020 est annulé

La 31e édition du festival du film britannique de Dinard est finalement annulée à cause du rebond épidémique en Ille-et-Vilaine de ces dernières semaines. Le festival aurait dû avoir lieu du 30 septembre au 4 octobre. L'annulation va coûter 190 000 euros à la ville de Dinard.

"Nous choisissons la voie de la prudence et de la sagesse", l'organisation l'a annoncée ce mercredi 16 septembre, le Dinard Film Festival 2020 est officiellement annulé. La 31e édition du festival du film britannique n'aura finalement pas lieu au vu du contexte sanitaire.

La décision a été prise 15 jours seulement avant l'ouverture du festival, il devait se dérouler du 30 septembre au 4 octobre.

L'augmentation significative des cas de contamination en Ille-et-Vilaine ces derniers jours a contraint l'organisation ainsi que le maire de Dinard Arnaud Salmon à prendre cette décision :"On avait déjà adapté le festival ces dernières semaines. Mais depuis le passage en zone rouge du département récemment on n'avait plus le choix" explique l'édile.

Une annulation estimée à 190 000 euros

Annuler un tel événement à 15 jours de son ouverture n'est évidemment pas sans conséquences financières. D'après les premières estimations du maire de Dinard Arnaud Salmon, cela va coûter 190 000 euros :"S'il avait été maintenu et qu'on avait dû l'annuler au tout dernier moment au regard du contexte sanitaire, cela aurait coûter autour de 500 000 euros".