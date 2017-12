Laval, France

Le diocèse de Laval surfe sur la vague des box cadeaux. Il lance sa "catho box". Bon, le nom est un peu exagéré, car l'Église n'a pas le droit de faire du commerce, il ne s'agit donc pas d'une box réelle à acheter et à mettre au pied du sapin, mais plutôt d'une liste d'idées, pour nous inciter à offrir des cadeaux catho à Noël.

L'idée est né il y a quelques jours dans la tête Véronique Larat, la responsable de la communication du diocèse de Laval.

"On peut par exemple offrir une nuit au centre pastoral de Pontmain. Vous allez me dire, ce n'est pas très sexy, mais justement c'est amusant, on ne se prend pas la tête", sourit Véronique Larat._"On peut également offrirune nuit à l'abbaye de la Coudre, ou à l'abbaye du Port-du-Salut, ou au Prieuré de la Cotellerie_. Ce sont les trois grands centres qui accueillent des retraitants ou des pèlerins autour de Laval. C'est sympa !".

Mais il y a aussi, au choix, un abonnement à la bibliothèque du diocèse, offrir les disques vinyles du Père Michel Trique, ancien organiste de la cathédrale de Laval (10 euros les trois disques), ou encore participer au financement d'un pèlerinage. Bref, plusieurs idées cadeaux, catho.

"Notre idée c'était de mettre un petit peu de vie chrétienne dans les cadeaux de Noël, parce que Noël c'est une fête chrétienne. Au milieu des fastes consuméristes, mettons un petit peu de Jésus dans les chaussures, sous le sapin".

Toutes les informations pour acheter ces cadeaux sont sur le site du diocèse de Laval.