Le directeur de Beauval accompagne Emmanuel Macron en Chine

Saint Aignan, France

Les pandas du Parc de Beauval vont ils prolonger de quelques années leur séjour français ? C'est en tout cas l'objectif de Rodolphe Delord, le président du parc de Beauval, installé près de Saint-Aignan dans le Loir et Cher. Il accompagne Emmanuel Macron pour son séjour de trois jours à Shanghai et Pékin dans le but d'obtenir une prolongation du visas des deux plantigrades, prêtés par la Chine en 2012, et considérés par Pékin comme des "Trésors nationaux".

C'est la procédure classique : "le président de la République doit faire une demande à son homologue chinois pour demander la prolongation de la présence des pandas de 10 à 15 ans sur le sol français" explique Delphine Delord.

Théoriquement, les deux pandas, depuis parents d'un petit Yuan Meng né en 2017, doivent repartir en 2022.

Selon le pars de Beauval, qui explique soutenir des actions pour la conservation des pandas dans leur milieu naturel en Chine, l'animal n'est plus considéré comme "menacé" mais comme "vulnérable", avec 2060 pandas à l'état sauvage dénombré l'an dernier.